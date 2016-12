Umgestaltung des Kurparks

Der vom Wandelhallenvorplatz in den Park führende Weg bindet hinter der Salzebrücke an den vom Kurhaus kommenden Hauptweg an. Vom Leopoldsprudel führen zwei gleichrangige Wege in Richtung Landschaftspark. Einer über den Azaleengarten im Nordwesten, ein anderer entlang des Wasserlaufs. Zwischen Salze und kleinem Kurparksee orientiert sich die Wegeführung weitgehend am Bestand. Der nördliche Eingang bleibt an selber Stelle erhalten. Sämtliche Wege werden barrierefrei ausgebildet.

Der Leopoldsprudel erhält mit einer vorgelagerten Platzfläche, einer Art Passepartout, eine großzügige, befestigte Fläche, die für Veranstaltungen genutzt werden kann. Die weitläufigen Rasen- und Wiesenflächen mit ihren markanten Beständen an Frühjahrsblühern können weitgehend erhalten bleiben, da sich die neuen Wegeverläufe in weiten Teilen an den bestehenden orientieren.