Umgestaltung der Fußgängerzone

Die „Spuren des Salzes“ finden sich, in Anlehnung an eine „Salzspur“, im Bodenbelag wieder. Lange Straße und Dammstraße erhalten einen steinernen Charakter und bilden einen spannungsreichen Kontrast zu den Grünbereichen entlang der Salze.

Der Platz am Schliepsteiner Tor wird freigeräumt und neu gestaltet, um die Sichtbeziehungen von der Langen Straße zum markanten Gradierwerk und dem Rosengarten wieder hervorzuheben. In der Dammstraße wird entlang der nördlichen Gebäudezeile eine „Stufenanlage“ vorgelagert, die an beiden Enden mittels Rampen überwunden werden kann. Trotz unterschiedlichem Straßenniveau kann so die Barrierefreiheit sichergestellt werden.