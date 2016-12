Stadtentwicklungskonzept -STEK

Protokolle der Ortsteil-Gespräche:



Donnerstag, 18.06.2009

Freitag, 19.06.2009

Samstag, 20.06.2009

2. PLANUNGSWERKSTATT - Die zweite Planungswerkstatt mit einem erweiterten Kreis eingeladener Akteure aus Gesellschaft, Politik und Verwaltung fand am 29. Oktober statt. Die Büros BPW Hamburg Landschaft und Plan stellte Ergebnisse des bisherigen Planungsprozesses vor und thematisierten Ziele der zukünftigen Stadtentwicklung. Außerdem wurden Skizzen denkbarer Entwicklungsoptionen für die Bereiche Wohnen und Soziales sowie Gewerbe-/Wirtschaftsentwicklung vorgestellt, in Arbeitsgruppen diskutiert und anschließend die Ergebnisse der Arbeitsgruppen präsentiert.



2. RUNDE DER ORTSTEIL-GESPRÄCHE - Die 2. Runde der Ortsteil-Gespräche fand am Samstag den 28. November 2009 in der Bürgerhalle im Rathaus von Bad Salzuflen statt. Hierzu waren alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich über die Situation der Stadt Bad Salzuflen und ihrer Ortsteile sowie verschiedener Entwicklungsoptionen für die zukünftige Stadtentwicklung zu informieren und Ihre eigenen Ansichten und Meinungen zu äußern. [ ... Einladung] [Protokoll] [Anlagen]



DEN WANDEL IM BLICK - DEMOGRAPHIE UND STADTENTWICKLUNG - Im Vortragssaal der Sparkasse fand am Donnerstag den, 25. März 2010 ab 18 Uhr eine öffentliche Veranstaltung zu diesem Thema statt. Unter Moderation des damaligen Bürgermeister Dr. Wolfgang Honsdorf informierten sich rund 60 Bürgerinnen und Bürger bei zwei Vorträgen von Udo Hötger von der Statistikstelle des Kreises Lippe und des Fachdienstes Stadtplanung und Umwelt der Stadt über den absehbaren Wandel in der Gesellschaft.

Die In der gemeinsam mit dem Kreis Lippe durchgeführten Veranstaltung ist die absehbare demographische Entwicklung der Bevölkerung von Bad Salzuflen dargestellt und auf die damit verbundenen Konsequenzen im Rahmen der zukünftigen Stadtentwicklung aufmerksam gemacht worden. [Einladung] [Vortrag Kreis Lippe (12 MB)] [Vortrag Stadt]



3. PLANUNGSWERKSTATT - Die dritte Planungswerkstatt mit einem Kreis eingeladener Akteure aus Gesellschaft, Politik und Verwaltung fand am 22. Juni 2010 statt. Das Büro BPW aus Hamburg stellte den Entwurf des Abschlussberichtes vor. Die Ziele der zukünftigen Stadtentwicklung wurden untergliedert nach thematischen Ebenen vorgestellt und anschließend diskutiert. Drei räumliche Handlungsschwerpunkte im Kernbereich von Bad Salzuflen wurden dabei noch näher unter die Lupe genommen und mögliche Entwicklungsoptionen vorgestellt.



ABSCHLUSSFORUM – Am 6. Oktober 2010 fand als öffentliche Veranstaltung das Abschlussforum zum Stadtentwicklungskonzept „Bad Salzuflen 2020+“ in der Bürgerhalle des Rathauses statt [Einladung]. Bürgermeister Dr. Wolfgang Honsdorf begrüßte die gut 60 anwesenden Bürgerinnen und Bürger und moderierte anschließend die Veranstaltung. Den Entwurf des Stadtentwicklungskonzeptes stellte Ole Jochumsen vom Planungsbüro BPW aus Hamburg in seinem Vortrag vor. Eingangs erläuterte er die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und stellte sie in den Rahmen der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen. Als Maßstab für die weitere Stadtentwicklung bis über 2020 hinaus sind anschließend die Ziele für verschiedene Handlungsfelder umschrieben und für entsprechende Themenfelder ein hieraus gemeinsam entwickeltes Leitbild vorgestellt worden. Das Entwicklungskonzept bildet schließlich die räumlichen Grundsätze der Stadtentwicklung ab. Die einzelnen Handlungsfelder und die formulierten Empfehlungen hierzu wurden an Beispielen näher erläutert. Näher ins Detail gingen die anschließend vorgestellten drei Handlungsschwerpunkte „Innenstadt“, „Schötmar/Ehren“ und „Werl-Aspe“ hier wurden die empfohlenen Handlungsschwerpunkt und Projekte dann auch in einen räumlichen Bezug gesetzt. Im Anschluss an die Diskussionsrunde fand noch ein individueller Austausch mit den Planern in der angrenzenden Ausstellung statt. [Präsentation BPW (5,2 MB)]



AUSSTELLUNG - Vom 6. bis zum 26. Oktober 2010 zeigte in der Bürgerhalle des Rathauses eine Ausstellung zum Stadtentwicklungskonzept, in kompakter Form die wesentlichen Aussagen und Eckdaten des Stadtentwicklungskonzeptes „Bad Salzuflen 2020+“.