Stadtentwicklungskonzept (STEK)

Bürgerinnen und Bürger, die Politik, öffentliche Institutionen und die Verwaltung wurden frühzeitig und kontinuierlich in den Planungsprozess für das Stadtentwicklungskonzept „Bad Salzuflen 2020+ “ einbezogen.



Der Prozess bestand aus drei Planungswerkstätten, zwei Ortsteilgespräche, sowie am Anfang und am Ende des Planungsprozesses Informationsveranstaltungen für das Stadtentwicklungskonzept „Bad Salzuflen 2020+ “. Die Planungswerkstätten wurden jeweils mit Experten und Vertretern der Ratsfraktionen durchgeführt. Die Ortsteil-Gespräche dienten als öffentliche Veranstaltungen dazu die zukünftige Entwicklung der Ortsteile im Blick zu haben.