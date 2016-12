"Wir wollen für uns und unsere Stadt eine gute und sichere Zukunft."

(aus dem Vorwort des Leitbildes)

Die Zukunft ist nicht aufzuhalten, und mit ihr auch nicht Entwicklungen und Veränderungen. Bürgerinnen und Bürger in Bad Salzuflen haben sich mit diesem Wissen auseinandergesetzt und eine Richtlinie entwickelt, auf deren Grundlage Ideen für die Stadt realisiert und Entwicklungen vorangetrieben werden können: Das Leitbild für die zukunftsfähige Entwicklung der Stadt.

Das Leitbild ist eine Zielbeschreibung für den Weg Bad Salzuflens ab dem Jahr 2000 für die folgenden 15 Jahre. Es ist der "kleinste Nenner", auf den sich die Vertreterinnen und Vertreter verschiedenster Interessengruppen der Stadt geeinigt haben. Die konkrete Arbeit an einzelnen Ideen und Plänen wird folgen, das Leitbild will dafür Grundskizze und Korrektiv sein. Die Menschen, die das Leitbild entwickelt haben, haben für eine zukunftsbeständige Entwicklung der Stadt einen roten Faden gelegt, der Denkräume eröffnet und eine liebenswerte Stadt auch für die nächste Generation ermöglicht. Am 8. März 2000 hat der Rat der Stadt das Leitbild bestätigt, es ist damit für alle Entwicklungsüberlegungen verbindlich geworden.

Das Leitbild behandelt sechs Bereiche: