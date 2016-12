Kontakt:

Wasserfuhr 25 e

32108 Bad Salzuflen

Tel.: [05222] 952-610

Fax: [05222] 952-611

hauptschule-lohfeld(at)bad-salzuflen.de

www.hslohfeld.de





Bürozeiten: Montag bis Donnerstag 7.00 – 14.15 Uhr, Freitag 7.00 – 13.00 Uhr

Schulleiterin: Rosemarie Schilling

Stellvertretender Schulleiterin: Anja Ludolph

Sekretärin: Ulrike Moshage

Hausmeister: Herr Eggering, Herr Neufeld

Die Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld in Bad Salzuflen ist eine 2 bis 4-zügige Ganztagsschule mit 16 Regelklassen, einer BUS-Klasse zur beruflichen Orientierung sowie zwei Auffangklassen für sprachliche Seiteneinsteiger.

Integration -jetzt Inklusion- ist seit vielen Jahren mit Unterstützung von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen ein Schwerpunkt unserer Arbeit, verstärkt durch Programme zur Stärkung des Selbstwertgefühls und der Eigenverantwortung.

Unsere Berufsorientierung gestalten wir mit Hilfe mehrerer Berufseinstiegsbegleiterinnen und der Durchführung von insgesamt drei Praktika in den Jahrgängen 9 und 10 plus einem Langzeitpraktikum in den Klassen 10 Typ A.