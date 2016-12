Das Netzwerk „Offen für Vielfalt – Integrationsforum Bad Salzuflen“ wurde im Mai 2008 im Anschluss an ein gemeinsames Projekt der Akteure der Integrationsarbeit im Rahmen des Programms „Innovation in der kommunalen Integrationsarbeit“ (KOMM-IN NRW) des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration gegründet.



Ziel der Netzwerktreffen ist es, in Bad Salzuflen ein Forum zum Thema „Integration“ zu schaffen, welches Absprachen, Informationsaustausch, Transparenz und gemeinsame Aktivitäten fördert und ermöglicht.



Vertreten sind Akteure der Kinder- und Jugendarbeit, der Integrationsarbeit, der Stadtverwaltung, der Schulen, der Familienzentren, der Offenen Ganztagsgrundschulen, der Migrantenorganisationen, der Kirchengemeinden, der VHS, des Lokalen Bündnisses für Familie sowie engagierte Bad Salzufler Bürgerinnen mit Zuwanderungsgeschichte.