2. Internationale MütterBildungs- & Begegnungstage in Bad Salzuflen

Vom 4. bis 6. September 2012 fanden die 2. Internationalen MütterBildungs- & Begegnungstage Bad Salzuflen im Gemeindehaus am Kirchplatz Schötmar statt.



An zwei Vormittagen beschäftigten sich die teilnehmenden Mütter mit den Themen "Eine gute Mutter sein - was ist das? Von Rollenbildern und Anspruchsdenken" und "Wut, Ärger, Streit bei Kindern - was tun? Vom Umgang mit kindlichen Gefühlen und Konflikten". Zum Abschluß las am 3. Vormittag nach einem gemeinsamen Frühstück die Fachbuchautorin Corinna Knauff aus ihrem Buch " 'Ich bin eine gute Mutter!' Warum es Ihrem Kind besser geht, wenn Sie nicht immer perfekt sind".



Für unter 3jährige wurde eine begleitende Kinderbetreuung vorgehalten.



Die 2. Internationalen MütterBildungs- & Begegnungstage Bad Salzuflen waren eine Kooperationsveranstaltung des Arbeiterwohlfahrt Bezirksverbands Ostwestfalen-Lippe e.V. im Rahmen des Projekts "Netzwerk Integration", der Kommunalen Bildungsförderung und Integration der Stadt Bad Salzuflen und des AGOT Projekt Bildung(s)gestalten, Standort Bad Salzuflen.