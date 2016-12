Comenius-Regio-Projekt Bad Salzuflen

Seit Beginn des Schuljahres 2011/12 ist die Stadt Bad Salzuflen als Projektpartner in ein länderübergreifendes Comenius-Regio-Projekt eingebunden. Das Projekt ist auf die Dauer von zwei Jahren angelegt und als eines von drei Comenius-Regio-Partnerschaften in NRW genehmigt.



„Optimierung des Übergangs von der Primar- in die Sekundarstufe unter besonderer Berücksichtigung der MINT-Fächer und des Kooperativen Lernens“



- unter dieser Zielsetzung arbeiten die regionalen Projektpartner Stadt Bad Salzuflen, zdi-Zentrum Lippe.MINT, Grundschule Elkenbreder Weg und Eduard-Hoffmann-Realschule mit Partnern in Tschechien. Unsere Partner dort sind die Kommune, Primarschule und Sekundarschule der Stadt Dobrany sowie die Umweltorganisation „Ametyst“.

Modellhaft werden in der Projektarbeit schulstufenübergreifende Unterrichtsvorhaben in den MINT-Fächern entwickelt und erprobt. Lehrplanrelevante Projektthemen werden dabei von Kolleginnen beider Schulformen gemeinsam ausgewählt und für die Weiterarbeit auf unterschiedlichen Lernniveaus der Grundschüler und Realschüler schüleraktivierend aufbereitet. Neben den ausgewählten Projektthemen Wasser, Magnetismus, Elektrizität und Schall steht die Einführung von Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens im Vordergrund. Die Umsetzung erfolgt in den Schulen zunächst unabhängig voneinander und wird an gemeinsamen „Forschertagen“ zusammengeführt: Für die Schülerinnen und Schüler der Forschergruppe an der Grundschule ein motivierender Einblick in ein erweitertes naturwissenschaftliches Arbeiten – für die Schülerinnen und Schüler der Realschule eine anspruchsvolle Fortführung in der Rolle als Tutoren. Entstandene Konzepte und Materialien sollen nach Abschluss des Projektes anderen Schulen in der Region zur Verfügung gestellt werden.