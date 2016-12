Kindertagespflege ist ein familiennahes Betreuungsangebot, das der Betreuung in Kindertageseinrichtungen gleichgestellt ist. Sie findet in kleinen Gruppen mit maximal 5 Kindern gleichzeitig im Haushalt einer Tagespflegeperson oder anderen geeigneten Räumlichkeiten statt. Sie ist besonders für Kinder unter 3 Jahren geeignet, aber auch für ältere Kinder bis 14 Jahren.

Manchmal kann es vorkommen, dass das Betreuungsangebot in einer Kindertageseinrichtung oder in der Schule nicht ausreicht, um Arbeitszeit und andere Verpflichtungen abzudecken. In solchen Situationen bietet sich die Betreuung durch eine Tagespflegeperson an.

Tagesmütter und Tagesväter sind in ihren Angeboten sehr flexibel. Diese erfahrenen und überprüften Tagespflegepersonen werden Ihnen über das Jugendamt vermittelt.