Der Jugendhilfeausschuss setzt sich zusammen aus Politikern aller Parteien, Mitarbeitern des Jugendamtes, sowie Vertretern der Kirchen, der Polizei und der freien Träger. (Freie Träger in Bad Salzuflen sind z.B. der Deutsche Kinderschutzbund, pro Regio, CVJM).



Habt Ihr Wünsche, Meinungen, Vorstellungen und auch Kritik? Dann schreibt eine Mail an jugendhilfeausschuss(at)bad-salzuflen.de. Eure Mail geht direkt an den Jugendhilfeausschuss. Eure Anliegen werden zeitnah besprochen und ihr erhaltet so schnell wie möglich eine Antwort.