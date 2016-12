Fördern statt Sparen

Um die Finanzen der Städte und Gemeinden in NRW ist es gegenwärtig schlecht bestellt. Auch die Stadtbücherei Bad Salzuflen ist zunehmend von Sparmaßnahmen betroffen. Der Medienetat für Neuanschaffungen wurde in den letzten Jahren reduziert, die Buchpreise sind gestiegen.



Der Förderverein „Freunde und Förderer der Stadtbücherei Bad Salzuflen" unterstützt die Arbeit der Stadtbücherei als Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtung durch Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie durch Unterstützung von Aktionen und Veranstaltungen. Mit einer Mitgliedschaft ab nur 15 Euro jährlich können Sie Ihre Stadtbücherei unterstützen. Der Förderverein der Stadtbücherei ist als gemeinnützig anerkannt. Das bedeutet, Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.



Werden Sie Mitglied – außer Geld sind auch Ihre Ideen und tatkräftige Unterstützung gefragt, damit die Stadtbücherei Bad Salzuflen auch in Zukunft ihren Auftrag als Kultur- und Bildungseinrichtung angemessen erfüllen kann. Wir brauchen engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Belange der Stadtbücherei einsetzen möchten. Mitglieder entrichten bei Veranstaltungen der Stadtbücherei nur den halben Eintritt. Sprechen Sie uns an!