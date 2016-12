Talentförderung

Der Fachdienst Schule und Sport der Stadt Bad Salzuflen bietet sportinteressierten und talentierten Kindern die Förderung in verschiedenen Sportarten an.



Alle Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren, die intensiv und regelmäßig Sport treiben wollen, sind angesprochen. Die Schüler der Talentfördergruppen trainieren in der Regel einmal wöchentlich ca. zwei Stunden.



In diesen Gruppen soll kein Leistungs- oder gar Hochleistungssport betrieben werden, sondern die talentierten Schüler sollen möglichst früh erfasst und für das sportliche Training gewonnen werden. Sie sind als Vorstufe zum Sportverein gedacht, in denen die jungen Sportler frei von einer Vereinsbindung ihr Talent erproben können. Die Sportler sollen später mit Zustimmung der Eltern in einen leistungsfähigen Sportverein vermittelt werden. Die Gruppen werden von qualifizierten Sportlehrern und Übungsleitern betreut.



Die Teilnahme an den Sportkursen ist kostenlos und an keine Vereinsmitgliedschaft gebunden. Einfach hingehen und mitmachen.

Leichtathletik

Ort: Stadion/Sporthalle Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e

Zeit: montags und freitags von 17.00 bis 19.00 Uhr

Leitung: Helmut Stock

Basketball

Ort: Sporthalle Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19

Zeit: mittwochs, 12.00 bis 13.30 Uhr

Leitung: Frank Felix

Schwimmen

Ort: Hallenbad Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e

Zeit: freitags von 17.30 bis 19.00 Uhr

Leitung: Stefan Graw

Tennis

Ort: Sporthalle/Kleinspielfelder Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e

Zeit: freitags von 14.00 bis 15.30 Uhr

Leitung: Rosi Horstmann

Turnen

Ort: Turnhalle Grundschule Ahornstraße, Ahornstraße 7

Zeit: mittwochsvon 15.30 bis 17.30 Uhr

Leitung: Renate Krolik

Voltigieren

Ort: Reitanlage Gur Rippentrup, Heldmanstraße 137a

Zeit: samstags von 14.00 bis 16.00 Uhr

Leitung: Ursula Tews

Ballsportarten

Ort: Sporthalle Grundschule Wasserfuhr, Wasserfuhr 112

Zeit: montags von 12.30 bis 14.00 Uhr

Leitung: Richard Marquardt