Ein reichhaltiges Angebot an zum Teil hervorragend ausgestatteter Sportstätten bietet den Schulen und Vereinen gleichermaßen ausreichende Möglichkeiten zur Durchführung des Sportunterrichts, des Trainings, von Spielen oder Wettkämpfen.

Die vorbildlichen Sporteinrichtungen in den Schulzentren der Stadt genießen in Sportkreisen einen sehr guten Ruf, so dass dort in verschiedenen Sportarten auch Veranstaltungen überregionalen Charakters stattfinden.