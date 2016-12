Sportkurse und -angebote

Spiel- und Sportangebote in den Schulferien

In den Sommerferien bietet der Fachdienst Schule und Sport in Zusammenarbeit mit den Bad Salzufler Sportvereinen zahlreiche Schnupperangebote in den verschiedensten Sportarten an.

Erwachsenen-Tenniskurse für Anfänger und Fortgeschrittene

Veranstaltet der Fachdienst Schule und Sport jeweils im Frühjahr und im Sommer im Schulzentrum Lohfeld. Die Kurse gehen über 10 Doppelstunden und finden dienstags von 18.30 bis 20.00 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 75 Euro.