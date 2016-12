Bega-Bad



Begakamp 10

32105 Bad Salzuflen

Tel.: [05222] 50176

schuleundsport@bad-salzuflen.de





Öffnungszeiten



außerhalb der Sommerferien

Mo bis Fr: 6 - 8 Uhr und 13 - 20 Uhr

Sa, So und Feiertage: 8 - 20 Uhr



in den Sommerferien

Mo bis Fr: 6 - 8 Uhr und 10 - 20 Uhr

Sa, So und Feiertage: 8 - 20 Uhr