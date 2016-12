Am Wahlabend können Sie das Ergebnis der Stimmauszählung in Bad Salzuflen mitverfolgen. Am 27. September 2015 informiert das Wahlamt ab 18 Uhr in der Bürgerhalle des Rathauses an der Rudolph-Brandes-Allee 19 über die aktuellen Auszählungsergebnisse.



Auch online kann das Ergebnis der Stimmauszählung ab 18 Uhr mitverfolgt werden.