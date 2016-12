Politische Mitwirkung

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung hat jeder das Recht, sich schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden an die Gemeinde zu wenden. Die Person muss nicht Bürger oder Einwohner von Bad Salzuflen sein, doch muss sich der Antrag auf eine Angelegenheit der Stadt beziehen. Der Hauptausschuss behandelt diese Eingabe in seiner nächsten Sitzung. Er kann abschließend darüber entscheiden bzw. diese an einen Fachausschuss oder zur Prüfung an die Verwaltung verweisen. Diese Form der Mitwirkung ist für den Bürger einfach und leicht zu praktizieren. Allerdings sollten Bürger bei Anregungen, die im Grundsatz Alltagsgeschäfte der Verwaltung darstellen, diese zunächst mit dem städtischen Fachamt diskutieren. Hier lassen sich möglicherweise schon kurzfristig und unbürokratisch manche Anregungen oder Wünsche umsetzen.