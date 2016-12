Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r

Warum habe ich mich für eine Ausbildung bei der Stadt Bad Salzuflen entschieden?

Beim Assessmentcenter fühlte ich mich sofort wohl, alle waren nett und sympathisch, da war für mich klar, dass ich mich nach der Zusage für eine Ausbildung bei der Stadt Bad Salzuflen entscheiden werde.

Welche Voraussetzungen sollte ich für den Ausbildungsberuf mitbringen?

Vor allem Freude am Umgang mit Menschen und Kommunikationsfähigkeit. Außerdem Interesse an Recht, Politik und Wirtschaft.

Welchen Schulabschluss habe ich?

Den schulischen Teil der Fachhochschulreife.

Wie lief mein Auswahlverfahren ab?

Auf der Basis von Bewerbungsunterlagen und schulischen Leistungen wurde eine Vorauswahl getroffen von den Bewerberinnen und Bewerbern, die zu einem Auswahlverfahren eingeladen wurden. Dieses dauerte einen halben Tag und begann mit einem schriftlichen Eignungstest (Ausdrucksfähigkeit, Allgemeinwissen). Danach folgten Gruppenaufgaben in Form eines Assessmentcenters und ein strukturiertes Einzelgespräch.

Was gefällt mir besonders an der Ausbildung bei der Stadtverwaltung Bad Salzuflen?

Besonders gut an der Ausbildung gefällt mir die Vielseitigkeit der Stadtverwaltung. Ich bekomme in fast alle Fachdienste einen Einblick und lerne dabei sehr viele Kollegen kennen.

Wie sehen meine Arbeitszeiten und mein Urlaubsanspruch aus?

In der Woche muss ich insgesamt 39 Stunden arbeiten. Bei der Stadtverwaltung gibt es jedoch flexible Arbeitszeiten. Das bedeutet, ich kann im Rahmen gewisser Vorgaben variabel gestalten, wann ich mit meiner Arbeit beginne und aufhöre. In einem Jahr habe ich 28 Tage Urlaub. Ich kann mir meinen Urlaub selbst einteilen, muss ihn jedoch mit dem Fachdienst abstimmen, in dem ich gerade ausgebildet werde.