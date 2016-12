Ausbildung bei der Stadt Bad Salzuflen

Verwaltungsfachangestellte der Fachrichtung Kommunalverwaltung erledigen Büro- und Verwaltungsarbeiten in den unterschiedlichsten Fachdiensten der Stadt Bad Salzuflen. Sie beraten Bürgerinnen und Bürger und bearbeiten Anträge - zum Beispiel für Wohngeld, für einen neuen Personalausweis oder füreine Baugenehmigung. Dazu nutzen sie den PC, führen aber auch Akten.



Verwaltungsfachangestellte können in verschiedenen Fachdiensten eingesetzt werden, z.B. in den Bereichen Soziales, Jugend, Ordnung, Finanzen, Steuern, Personal, Bau, Schule und Sport.