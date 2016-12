Ausbildung Fachkraft für Abwassertechnik

Warum habe ich mich für diesen Beruf entschieden?

Durch erste Informationen aus dem Internet bin ich auf diesen Beruf aufmerksam geworden und habe mich dann dazu entschlossen, ein Praktikum zu absolvieren. Durch die gewonnenen Eindrücke wusste ich schnell, dass ich mich für diesen Beruf interessiere.

Was gefällt mir besonders an der Ausbildung?

Mir gefällt an dieser Ausbildung, dass sie sehr vielseitig ist. Verschiedene Arbeiten im Labor, handwerkliche Arbeiten in der Werkstatt oder die Grünpflege der Kläranlage gehört z.B zu meinem Aufgabenfeld. Außerdem macht es mir viel Spaß, oft an der frischen Luft zu arbeiten.

Welchen Schulabschluss benötige ich?

Mittlerer Schulabschluss ( Realschule )

Welche Voraussetzungen sollte ich für diesen Beruf mitbringen?

Gute Mathe- und Chemiekenntnisse

Interesse für die Umwelt

Ein gutes technisches Verständnis

Körperliche Fitness

Was macht eine Fachkraft für Abwassertechnik?

Fachkräfte für Abwassertechnik überwachen und steuern Betriebsabläufe in Kläranlagen. Sie reinigen das Abwasser und warten Abwasserrohrsysteme.





Warum habe ich mich für die Stadt Bad Salzuflen entschieden?

Einmal durch mein Praktikum, da ich hier sehr gute Erfahrungen gemacht habe und durch die Nähe zu meinem Wohnort.