Ausbildung Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration

Wie bin ich auf den Beruf gekommen?

In der Schule und auch in meiner Freizeit habe ich mich schon immer viel mit Computern beschäftigt. Daher war für mich klar, dass ich auch beruflich etwas mit Computern machen möchte. Da auch immer mehr Computer und Automatisierungstechnik in der Zukunft angewendet werden, sind Fachinformatiker in Zukunft sehr gefragt.

Was macht ein Fachinformatiker?

Als Fachinformatiker ist man im Rathaus für das gesamte Umfeld der IT-Systeme zuständig. Aber auch die Außenstellen, wie z.B. die Feuerwehr, die Schulen oder auch das Klärwerk müssen mit betreut werden. Während der Ausbildung bin ich für die Grundschulen und Schulzentren eingeteilt. Dort müssen Software und Hardware der Server und die Computer der Verwaltung und die Schüler PCs verwaltet werden.



In der Berufsschule werden die theoretischen Inhalte vermittelt. In Fächern wie Anwendungsentwicklung und Elektrotechnik wird ein gutes Grundwissen für die Arbeit aufgebaut, aber auch Fächer wie Religion und Wirtschaft-/Geschäftsprozesse werden unterrichtet.

Was gefällt mir besonders an der Ausbildung?

Da Computertechnik an fast allen Arbeitsplätzen eingesetzt wird, habe ich täglich mit vielen Menschen zu tun. Auch das Arbeitsumfeld wechselt ständig, so werde ich auch automatisch in viele Außenstellen in Bad Salzuflen geführt.

Welche Voraussetzungen gibt es?

Man sollte ein grundlegendes Interesse an IT- Systemen haben. Auch grundlegende Kenntnisse in Physik und Technik sind von Vorteil. Als Schulabschluss ist eine Fachoberschulreife vorausgesetzt.

Warum habe ich mich für die Stadtverwaltung in Bad Salzuflen entschieden?

Durch die ersten Eindrücke im Assessment-Center hatte ich mir schon ein gutes Bild von meinem Arbeitsplatz und den Kollegen gemacht. Zusätzlich gibt es bei einem der größten Arbeitgeber in Bad Salzuflen gleitende Arbeitszeiten und geregelte Urlaubsansprüche.