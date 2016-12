WirtschaftsService Bad Salzuflen

Wirtschaftsförderung aus einer Hand

Mit dem WirtschaftsService verfügt die Stadt Bad Salzuflen über eine wichtige Anlaufstelle für Handel, Dienstleistung und Ge werbe. Wer ein Unternehmen gründet, führt oder weiter entwickelt, ist auf die Zusammenarbeit mit der Stadt verwaltung angewiesen. Ob es um die Ansiedlung von Gewerbe betrieben oder Arbeitsplätze geht, ob Unterstützung durch fachkundige Beratung oder Hilfestellung bei der Suche nach geeigneten Gewerbegrundstücken gebraucht wird: Mit dem WirtschaftsService haben die Unternehmen vor Ort einen verlässlichen Partner. Der findet erst einmal heraus, was gebraucht wird. Dann wird geprüft und genehmigt. In der Regel kann unkompliziert geholfen werden. Wo eine Unternehmeridee an die Grenzen rechtlicher Bestimmungen oder städtischer Beschlüsse stößt, wird gemeinsam nach möglichen Wegen gesucht.

Serviceversprechen

Das Team von erfahrenen Experten aus Planung, Flächenmanagement und Öffentlichkeitsarbeit hat sich als qualifizierter und effektiver Partner der Wirtschaft etabliert und kann zahlreiche Erfolge in der Wirtschaftsförderung vorweisen. Mit verbindlichen Dienstleistungsgarantien, auch in Kooperation mit anderen Stellen der öffentlichen Verwaltung, unterstützt der WirtschaftsService verlässlich, kompetent und flexibel die zügige Bearbeitung der Anliegen von Wirtschaft an Verwaltung.

Er verspricht verlässliche Unterstützung: Die Rückmeldung auf Anfragen von Unternehmen wird innerhalb von zwei Arbeitstagen garantiert, Standortinformationen gibt es innerhalb von drei Arbeitstagen. Auf persönliche Beratung muss niemand mehr als drei Arbeitstage warten. Die Vorprüfung von Anträgen auf Vollständigkeit wird innerhalb von sieben Arbeitstagen erledigt. Bei vollständigen Antrags unterlagen erfolgt die Erteilung einer Baugenehmigung in der Regel innerhalb von sechs Wochen.

Standortwerbung

Der WirtschaftsService wirbt in ganz Deutschland offensiv für den Standort Bad Salzuflen. Auf einer Reihe von Fachmessen stellt der WirtschaftsService regelmäßig die Vorzüge des Standorts Bad Salzuflen vor.

Bestandspflege, Wirtschaftsforen und Lotsenfunktion

Eine weitere wichtige Aufgabe des WirtschaftsService ist die Bestandspflege und Unterstützung der ansässigen Unternehmen. Große Firmenumsiedlungen wurden erfolgreich begleitet, und mit seiner Lotsenfunktion durchs Rathaus konnte der WirtschaftsService in vielen Fällen Umwege und Wartezeiten für Unternehmen vermeiden. Dazu kommen regelmäßige Wirtschaftsforen, die für gute Kommunikation und Austausch zwischen Wirtschaft und Stadt sorgen. Unnötige Bürokratie, lange Wege und Papierberge sind erhebliche Hindernisse für jedes Unternehmen. In Bad Salzuflen werden die Schwellen so niedrig wie möglich gehalten. Wirtschaftsförderung wird in Bad Salzuflen groß geschrieben