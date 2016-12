Im Bereich der Straßen Am Uthof und Spechtweg in Bad Salzuflen/Lockhausen kommt es in der Zeit vom 17.10.2016 bis 27.01.2017 zu verkehrstechnischen Einschränkungen. Die Stadt führt Kanalbauarbeiten durch. Anlieger können jeweils bis zur Baustelle passieren. Alternativstrecken werden ausgeschildert.